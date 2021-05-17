Телефон недоверия: мошенники обзвонили 90% россиян

Девять из десяти россиян сталкивались с телефонными мошенниками, 98% граждан — со спамерскими звонками. Об этом говорится в исследовании Tinkoff Data (есть у «Известий»). В первые месяцы 2021-го число звонков злоумышленников увеличилось в 2,7 раза, при этом доля успешных атак снизилась с 22,5 до 13%. Сотовые операторы уже начинают внедрять антиспам-системы, рассказали «Известиям» их представители. В Минцифры заявили, что для борьбы с телефонными преступниками при ведомстве создана рабочая группа. Но проблема социальной инженерии продолжает нарастать и число вызовов пока не дошло до пика, отмечают эксперты.

Стой, кто звонит

Из 90% россиян, которые сталкивались с телефонным мошенничеством, 20% получают звонки еженедельно, еще 33% — ежемесячно, еще 37% — несколько раз в год и реже. Такие выводы содержатся в исследовании Tinkoff Data, в ходе которого анализировались результаты опроса 16 тыс. человек, а также данные определителя номера «Тинькофф», платформы Tinkoff Call Defender и системы фрод-мониторинга банка.

В среднем за четыре месяца 2021 года количество мошеннических звонков клиентам российских банков выросло на 170% по сравнению со средним количеством в 2020 году, отмечается в исследовании. Пик активности злоумышленников пришелся на январь: преступники обычно активизируются в праздники, поскольку граждане расслаблены и теряют бдительность. При этом доля «успешных» звонков, в результате которых клиенты потеряли деньги, сократилась с 22,5 до 13%.

Телефон недоверия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Около 80% атак осуществляется с помощью социальной инженерии, выяснили аналитики «Тинькофф». Самый популярный сценарий обмана — звонок от службы безопасности банка, на втором месте — инвестиционные пирамиды, звонки от ложных брокеров или криптовалютчиков, которые предлагают быстрый доход и высокие проценты. Половина респондентов вешает трубку, не вступая в разговор, почти треть опрошенных троллят звонящих мошенников, и только 14% сообщают о звонке злоумышленников в банк, отмечают аналитики Tinkoff Data.

Справка «Известий» По данным опроса ЦБ, с мошенничеством сталкивался каждый второй россиянин (48%), сообщили «Известиям» в Банке России. В регуляторе добавили, что в I квартале 2021 года инициировали блокировку 6104 телефонных номеров злоумышленников, а в аналогичный период прошлого года — 4456 номеров.

Почти треть населения получают спам-звонки по несколько раз в день, еще 55% — несколько раз в неделю. В соответствии с данными опроса, большинству граждан (40%) звонят роботы, 23% — люди, а оставшиеся 37% затрудняются определить, кто именно находится на другом конце провода. Только для 1% граждан в ходе спам-звонков предлагали что-то нужное.

«Билайн» блокирует более 100 млн звонков-сбросов на номера своих абонентов благодаря собственной системе антифрода, заявил «Известиям» представитель сотового оператора, добавив, что предлагает абонентам услугу по предоставлению информации о звонящем с неизвестного номера. В Tele2 «Известиям» сообщили, что разрабатывают сервисы, которые позволят клиентам не принимать вызовы от поставщиков услуг, чей номер будет определен. В МТС и «Мегафоне» оперативно не ответили на запросы «Известий» о борьбе с мошенническими и спам-звонками.

В Минцифры «Известиям» заявили, что при ведомстве создана межведомственная рабочая группа для противодействия телефонному мошенничеству: в ходе ее работы уже разработаны меры по борьбе с фродом, которые позволяют в том числе снизить количество спам-звонков — сейчас они проходят межведомственные согласования.

Разговор короткий

Как правило, мошенники звонят рано утром или поздно вечером, когда человек не готов критически обрабатывать информацию, отметила психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт Елена Тен (Лосева).

— В такие периоды мы подвержены паническим состояниям и тревогам и «падаем» до уровня своих навыков. А навыки, освоенные нами с детства, — это слушаться старших, слушаться тех, кто лучше понимает. В периоды опасности и тревоги мы склонны ощущать выученную беспомощность и ориентироваться на кого-то знающего, взрослого, экспертного. Как правило, мошенники используют фразы и слова, которые заставляют человека понять, что происходит что-то неприятное, он нагнетает напряжение. С одной стороны, человек осознает, что происходит что-то неприятное, плохое, и вместе с этим «спаситель» всё понятно объясняет, как простыми несложными действиями отменить беду и защитить средства. И конечно, мы с удовольствием идем за ним, — заключила она.

Телефон недоверия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Финансовая грамотность, помогающая в спокойной обстановке, в таких ситуациях совершенно ни при чем, констатировала эксперт.

Телефонные мошенники используют те же приемы, что и псевдоастрологи или гадалки, считает директор института педагогики и психологии образования МГПУ доктор психологических наук Александр Савенков. Люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации — например, потерявшие близких или в период болезни, обычно более подвержены манипулятивным воздействиям со стороны. Такое состояние не зависит от уровня образования, отметил эксперт.

Внушаемыми можно считать порядка 15% общества, уточнил Александр Савенков, добавив, что люди от природы наделены свойством индоктринации — склонностью разделять чужие мысли и идеи, поскольку это было эволюционно необходимо для жизни. Кроме того, в практической психологии описывается и так называемый эффект Барнума, с помощью которого можно манипулировать собеседником: в частности, обманщик должен себя грамотно представить, тщательно дозировать похвалу и критику и так далее, перечислил доктор наук. Кроме того, добавил он, есть люди, попросту обладающие даром манипуляции.

— Банки в силу своих возможностей пытаются бороться с таким типом мошенничества, например, дополняя свои мобильные приложения функциональностью определения потенциально нежелательных незнакомых номеров, — рассказал старший специалист отдела аудита Digital Security Александр Багов. — Операторы же, в свою очередь, нередко используют сложившуюся ситуацию, навязывая абонентам дополнительные платные сервисы для фильтрации нежелательных звонков.

По его словам, эффективность борьбы со спам-звонками можно было бы повысить ужесточением наказания за телефонные мошенничества, для чего нужна более строгая привязка номеров телефонов к личности человека.

Объемы телефонных мошенничеств продолжают расти: в I квартале 2021 года доля звонков с подозрением на мошенничество составила 6,3%, а за аналогичный период прошлого года она была 5,6%, оценил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев. Он предположил, что отчасти на динамику повлияла пандемия: многие привыкли к сервисам доставки и часто ждут звонков с неизвестных номеров, а порой даже готовы сами перезванивать.