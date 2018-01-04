За финансовые пирамиды предлагают сажать на 10 лет

Приравнять компании, которые не гарантируют обещанной гражданам доходности вложений, к финансовым пирамидам, а наказание за их организацию увеличить до 10 лет лишения свободы — такие поправки в УК предлагает внести Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Документ отправлен в Центробанк и Минфин. В регуляторе уже поддержали инициативу. Ужесточение наказания за финансовое мошенничество необходимо, как и механизм компенсации потерь, считают эксперты.

Максимальный срок лишения свободы за создание финансовых пирамид сейчас равен шести годам. Такое наказание предусмотрено в ст. 172.2 Уголовного кодекса (УК). В Федеральном общественно-государственном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров предлагают ужесточить меру наказания и увеличить срок тюремного заключения до 10 лет. В фонде уже подготовили соответствующие поправки в УК и отправили их в ЦБ и Минфин. Документ есть у «Известий», его получение подтвердили в регуляторе.

Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров — это некоммерческая организация, которая выплачивает компенсации вкладчикам, пострадавшим от противоправных действий нелицензированных финансовых компаний. Структура работает с 1995 года. Там посчитали, что статья за организацию финпирамид не работает из-за недостаточно жестких санкций. Фактически на мошенников не действует страх перед неотвратимостью наказания по УК за организацию финансовых пирамид, рассказали «Известиям» в фонде.

Еще один аргумент фонда в пользу ужесточения наказания за организацию финпирамид состоит в том, что на практике компании, привлекающие от граждан деньги, часто вкладывают их в неликвидные активы связанных организаций. Из-за этого россияне теряют деньги.

Центробанк в 2015 году обнаружил 200 пирамид, в 2016-м — 180, в 2017-м — 130, рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России. Ущерб граждан от финансовых пирамид на конец декабря превышает 20 млрд рублей, подсчитали в МВД. В производстве следственных органов находится около 200 уголовных дел о финансовых пирамидах.

В Фонде по защите прав вкладчиков и акционеров предложили еще одну новеллу, рассказал представитель организации. Нужно обязать компании, привлекающие средства граждан, обеспечивать обязательства по доходности вложений, принятые при заключении договора на обслуживание.

— Все компании, которые этого не делают, должны приравниваться к финпирамидам. Все эти меры позволят более активно привлекать мошенников к ответственности, — убеждены в фонде.

В Центробанке заинтересованы в том, чтобы законодательство на финансовом рынке отвечало актуальным вызовам времени, заявил представитель регулятора.

В МВД отказались комментировать проект нормативно-правового акта, который разрабатывает сторонняя организация. В Минфине не ответили на запрос «Известий».

Перед ужесточением наказания для организаторов пирамид нужно оценить нынешнюю правоприменительную практику. Если действующие нормы не работают, то можно рассмотреть увеличение тюремного срока для преступников, отметил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

— Правильно, что финпирамиды хотят приравнять к мошенничеству, — считает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. — 10 лет тюремного срока за организацию финпирамид пока достаточно — нужно посмотреть, как будет вестись делопроизводство в течение года.

Если преступников ужесточение наказания не испугает, срок нужно повысить еще на пять лет, добавила аудитор.

Инициатива фонда носит только психологический характер — напугать, рассудил партнер компании «Рустам Кумаров и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но само по себе ужесточение наказания без дополнительных механизмов восстановления прав потерпевших мало функционально, добавил он.

— Нужно предусматривать стимулирующие правовые механизмы к компенсации причиненного ущерба. Иначе преступнику проще отсидеть, понимая, что на свободе его ждут похищенные капиталы в офшорах, — отметил Дмитрий Горбунов.

Финансовые пирамиды несут большую социальную опасность, поэтому и наказание за незаконное обогащение за счет денег населения должно соответствовать причиненному ущербу. Ужесточение санкций против организаторов пирамид необходимо. Но и гражданам следует быть осторожнее с обещаниями высоких доходов за короткий срок.