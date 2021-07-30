В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko

Один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин задержан в Казани. Подозреваемому вменяют статью «Организация деятельности по привлечению денежных средств», сообщает в пятницу, 30 июля, РЕН ТВ.

Согласно версии следствия, в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других площадках, привлекли около 70 млн рублей. Отмечается, что средства принадлежали кругу граждан.

При этом представители Finiko осуществляли им выплаты за счет вновь привлеченных участников финансовой пирамиды.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль республиканской прокуратуры.

По данным телеканала, в правоохранительные органы поступило около 20 заявлений от потерпевших. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте задержанного, в данный момент он находится на допросе.

В декабре 2020 года в офисах финансовой пирамиды Finiko были проведены обыски. В них участвовали 15 оперативников МВД Республики Татарстан.

Тогда стало известно, что прошедшие мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении организаторов финансовой пирамиды.

«Финико» не обладает лицензией форекс-дилера и не зарегистрирована в госреестре и налоговых органах. Между тем компания обещала своим клиентам приумножение их вкладов путем инвестирования в фондовые рынки.