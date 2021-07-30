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В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko

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Один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин задержан в Казани. Подозреваемому вменяют статью «Организация деятельности по привлечению денежных средств», сообщает в пятницу, 30 июля, РЕН ТВ.

Согласно версии следствия, в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других площадках, привлекли около 70 млн рублей. Отмечается, что средства принадлежали кругу граждан.

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При этом представители Finiko осуществляли им выплаты за счет вновь привлеченных участников финансовой пирамиды.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль республиканской прокуратуры.

По данным телеканала, в правоохранительные органы поступило около 20 заявлений от потерпевших. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте задержанного, в данный момент он находится на допросе.

В декабре 2020 года в офисах финансовой пирамиды Finiko были проведены обыски. В них участвовали 15 оперативников МВД Республики Татарстан.

Тогда стало известно, что прошедшие мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении организаторов финансовой пирамиды.

«Финико» не обладает лицензией форекс-дилера и не зарегистрирована в госреестре и налоговых органах. Между тем компания обещала своим клиентам приумножение их вкладов путем инвестирования в фондовые рынки.

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