Основателя пирамиды Finiko Доронина арестовали на два месяца

Вахитовский районный суд Казани в пятницу арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина на два месяца, говорится в заключении суда.

«Избрать в отношении Доронина меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2021 года», — сказал судья.

На заключении под стражу настаивало следствие, так как посчитало, что Доронин может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей. Кроме того, он имеет двойное гражданство.

Адвокат Доронина настаивал на домашнем аресте. Сам фигурант свою вину не признал, однако заявил о готовности к «аргументированному диалогу».

Доронина задержали ранее в этот день, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей. Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 млн рублей.

Впоследствии в правоохранительные органы Татарстана поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков Finiko из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей и Казахстана. Сумма ущерба составила от 100 тыс. до 10 млн рублей.

В декабре 2020 года в офисах финансовой пирамиды Finiko были проведены обыски. Тогда же в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»).

Finiko не обладает лицензией форекс-дилера и не зарегистрирована в госреестре и налоговых органах. Между тем компания обещала своим клиентам приумножение их вкладов путем инвестирования в фондовые рынки.