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Сенатор США пригрозил Венесуэле санкциями при задержке переговоров

Американский сенатор Менендес призвал вернуть санкции против Венесуэлы при затягивании переговоров
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Фото: Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP
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США должны будут незамедлительно ввести санкции в отношении Венесуэлы, если та будет затягивать процесс переговоров с оппозицией страны. Такое заявление 26 ноября сделал глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США демократ Роберт Менендес.

Он пояснил, что переговоры между сторонами должны иметь четкие сроки и иметь своей целью «полное восстановление демократических институтов в Венесуэле, освобождение политических заключенных и, что важнее всего, на проведение свободных и честных выборов с авторитетными международными наблюдателями».

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По мнению сенатора, Вашингтону следует незамедлительно вернуть полномасштабные санкции, если обнаружит свидетельства намеренного промедления и затягивания начала переговоров действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Ранее, 26 ноября, американские власти разрешили компании Chevron поставлять нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Отмечалось, что послабление не разрешает уплату налогов и роялти Каракасу, а также дивидендов венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA (Petróleos de Venezuela).

США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией боливарианской республики. Более того, Вашингтон подчеркнул, что готов и дальше ослаблять ограничения при условии проведения в Венесуэле выборов.

Ранее, 31 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала про ненадежность США в качестве партнера для Венесуэлы на фоне того, как ослабевает влияние лидера оппозиции и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо, пользовавшегося поддержкой Вашингтона.

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