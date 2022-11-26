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Девять военнослужащих РФ в субботу возвращены из украинского плена

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны РФ сообщило, что 26 ноября в результате переговоров из украинского плена возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что освобожденные военнослужащие самолетами военно-транспортной авиации ВКС России будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

«Всем освобожденным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — отметили в Минобороны.

Всего за прошедшую неделю из украинского плена было возвращено более 100 российских военных.

Так, накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о прошедшем с Украиной обмене пленными по формуле «9 на 9».

24 ноября состоялся обмен пленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». Ночью россияне прилетели в Подмосковье на аэродром Чкаловский, откуда их доставили в Москву для лечения и реабилитации.

Еще один обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 23 ноября по формуле «35 на 35». Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, приехали в Севастополь. На месте встречи медики проверили состояние здоровья некоторых из них.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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