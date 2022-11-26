Девять военнослужащих РФ в субботу возвращены из украинского плена
Минобороны РФ сообщило, что 26 ноября в результате переговоров из украинского плена возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что освобожденные военнослужащие самолетами военно-транспортной авиации ВКС России будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
«Всем освобожденным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — отметили в Минобороны.
Всего за прошедшую неделю из украинского плена было возвращено более 100 российских военных.
Так, накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о прошедшем с Украиной обмене пленными по формуле «9 на 9».
24 ноября состоялся обмен пленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». Ночью россияне прилетели в Подмосковье на аэродром Чкаловский, откуда их доставили в Москву для лечения и реабилитации.
Еще один обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 23 ноября по формуле «35 на 35». Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, приехали в Севастополь. На месте встречи медики проверили состояние здоровья некоторых из них.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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