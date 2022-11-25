Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «9 на 9»
Мир
Норвегия намерена направить $15 млн на обучение украинских солдат в ЕС
Мир
Москва даст ответ на переименование улицы с генконсульством РФ в Лейпциге
Мир
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
Политика
Путин встретился с матерями участников СВО
Мир
Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен в $30 на нефть из РФ
Мир
Токаев прилетит в Россию 28 ноября впервые после переизбрания на пост президента
Мир
Во Львовской области 70% потребителей остаются без электричества
Происшествия
В Москве загорелся ТЦ «Елоховский пассаж»
Мир
В Киргизии призвали сменить советские названия районов Бишкека
Общество
«Росатом» создаст резервный источник энергоснабжения ЗАЭС
Общество
Стрелявший из окна житель Владивостока сам пришел в полицию
Сюжет:

Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «9 на 9»

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Украина обмениваются пленными по формуле «9 на 9». Об этом 25 ноября сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Сегодня с Украиной проходит обмен по формуле «9 на 9». Среди освобожденных российских бойцов один из Донецкой Народной Республики», — написал он в Telegram.

Накануне состоялся обмен пленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». Как пояснили в Минобороны РФ, в плену российским военным грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Ночью россияне прилетели в Подмосковье на аэродром Чкаловский, их доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Еще один обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 23 ноября по формуле «35 на 35». Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, приехали в Севастополь. На месте встречи медики проверили состояние здоровья некоторых из них.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022