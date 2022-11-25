Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «9 на 9»

Россия и Украина обмениваются пленными по формуле «9 на 9». Об этом 25 ноября сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Сегодня с Украиной проходит обмен по формуле «9 на 9». Среди освобожденных российских бойцов один из Донецкой Народной Республики», — написал он в Telegram.

Накануне состоялся обмен пленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». Как пояснили в Минобороны РФ, в плену российским военным грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Ночью россияне прилетели в Подмосковье на аэродром Чкаловский, их доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Еще один обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 23 ноября по формуле «35 на 35». Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, приехали в Севастополь. На месте встречи медики проверили состояние здоровья некоторых из них.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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