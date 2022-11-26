Издание 19FortyFive сообщило о подготовке России к конфликту в Арктике

Россия готовится к крупномасштабному конфликту в Арктике. Об этом в материале для американского издания 19FortyFive написал обозреватель Питер Сучиу.

«В последние годы Москва более чем ясно дала понять, что считает этот регион своим и наращивает там свое военное присутствие», — отметил он.

Автор обратил внимание на расширение авиабазы Нагурское на Земле Франца-Иосифа. Он отметил, что оттуда вылетают истребители-перехватчики МиГ-31, а в будущем там могут появиться такие боевые машины, как «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

«Когда эти машины могут быть отправлены в Арктику, пока неясно. Как и в случае с другими российскими военными программами, они кажутся перспективными, но неясно, поддерживает ли Москва ресурсы для производства этих машин в больших количествах», — заключил Сучиу.

Ранее, 21 ноября, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил в интервью «Известиям», что возрастающая военная активность НАТО в Арктике, в том числе за счет расширения блока, — один из главных вызовов в сфере безопасности в регионе. При этом он подчеркнул, что РФ в своей политике исходит из того, что в Арктике нет вопросов, требующих военного решения.

До этого, 9 ноября, сообщалось, что силы специальных операций США провели учебный парашютный сброс ракеты большой дальности в Арктике. Для проведения учений использовался норвежский полигон, расположенный за полярным кругом.

29 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России. Кроме того, Столтенберг оправдал действия альянса большим стратегическим значением Арктического региона.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления воспринимаются Россией как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике и «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом». Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО милитаризует Арктику, и призывала к мирному развитию региона, а не превращение его в военный плацдарм.