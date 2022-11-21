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В России заявили о последствиях милитаризации Арктики со стороны НАТО

В России заявили о последствиях милитаризации Арктики со стороны НАТО

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Фото: ТАСС/Оксана Сотник
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Возрастающая военная активность НАТО в Арктике, в том числе за счет расширения блока — один из главных вызовов в сфере безопасности в регионе. Об этом 21 ноября заявил в интервью «Известиям» председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

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«В числе факторов, влияющих на обстановку в Арктике, действительно нельзя не упомянуть усиление военно-политического противостояния. Причем прежде всего вследствие интернационализации деятельности НАТО и расширения альянса за счет традиционно внеблоковых арктических стран — Финляндии и Швеции», — сказал он.

Кроме того, принятие в блок новых членов не будет способствовать безопасности и взаимному доверию в Арктике, за укрепление которого Россия последовательно выступает, указал дипломат. Вместе с тем, РФ в своей политике исходит из того, что в Арктике нет вопросов, требующих военного решения, добавил Корчунов.

«Подтягивание западниками внерегиональных военных сюжетов в орбиту организации рассматриваем как тревожную тенденцию, которая неизбежно будет приводить к нарастанию рисков и вызовов в регионе», — подчеркнул посол.

По словам Корчунова, именно возрастающая военная активность НАТО, в том числе, в контексте возможного вступления Финляндии и Швеции — на данный момент один из главных вызовов в сфере безопасности в Арктике.

«Еще нет окончательного решения о присоединении к НАТО двух бывших нейтралов, но уже очевидна линия на противоборство в регионе, которая овладевает умами западных официальных лиц», — заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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