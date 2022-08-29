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Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Cpl. Brennon Taylor
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Североатлантический альянс (НАТО) планирует в будущем увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России. Такое заявление 28 августа сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с газетой Welt am Sonntag.

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«Мы наблюдаем значительное увеличение военного присутствия России в Арктике, [которая] находится в процессе открытия баз советской эпохи, размещения и испытаний там нового современного оружия, такого как гиперзвуковые ракеты <...> НАТО должно увеличить свое присутствие в Арктике», — сказал политик.

Кроме того, Столтенберг оправдал действия альянса большим стратегическим значением Арктического региона. По его мнению, Арктика является «важнейшим связующим звеном между Северной Америкой и Европой» и в то же время образует «кратчайшее расстояние между Северной Америкой и Россией», а также отметил, возрастающую важность региона для судоходства из-за глобального потепления и таяния льдов.

26 августа Столтенберг также высказался за усиление присутствия НАТО в Арктике. По его словам, союзников по альянсу беспокоит усиление сотрудничества РФ и Китая в Арктике, а возможности РФ на Севере и вовсе якобы представляют для НАТО стратегический вызов.

14 мая заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики. Кроме того, он отметил, что российская сторона не недооценивает угрозу милитаризации этого региона, так как НАТО готово к такому шагу.

При этом 17 апреля председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Москва обеспокоена возросшей военной активностью НАТО в Арктике.

16 февраля военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что Арктика всегда считалась для России одним из самых важных регионов с военной точки зрения. По его мнению, США продолжают последовательно оспаривать зоны российского влияния и вторгаться в них.

31 июля президент РФ Владимир Путин в День Военно-морского флота РФ подписал морскую доктрину России. В документе, в частности, отмечается, что Россия будет укреплять лидирующие позиции в изучении и освоении морских пространств Арктики.

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