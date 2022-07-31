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Путин сообщил, что в новой морской доктрине открыто обозначены зоны интересов РФ

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота (ВМФ) РФ подписал морскую доктрину России. Об этом глава государства 31 июля сообщил на главном военно-морском параде в Кронштадте.

«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно важных, стратегических», — отметил глава государства.

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Стратегическими зонами интересов он назвал арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. «Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», — сказал президент.

Ключевыми остаются возможности Военно-морского флота, обратил внимание Путин.

«Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе Мирового океана», — добавил он.

Морская доктрина — документ стратегического планирования, определяющий и нацеливающий приоритетные направления национальной морской политики на независимость и самодостаточность РФ в сфере морской деятельности.

Утром в Кронштадте президент принял главный военно-морской парад. На борту катера «Раптор» он обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на кронштадтском рейде и поприветствовал и поздравил личный состав их экипажей с Днем ВМФ.

В главном военно-морском параде приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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