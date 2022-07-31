Путин поприветствовал личный состав кораблей ВМФ в Кронштадте
Перед началом основной части главного военно-морского парада Владимир Путин на борту катера «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на кронштадтском рейде. Он поприветствовал и поздравил личный состав их экипажей с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Об этом 31 июля сообщается на сайте Кремля.
Главу государства сопровождает глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.
Путин прибыл в Кронштадт на парад в День ВМФ России.
В главном военно-морском параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.
Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.