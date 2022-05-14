Грушко отверг обвинения в сторону РФ в милитаризации Арктики

Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики. Об этом 14 мая заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

5 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США следят за активностью России в Арктике и намерены отстаивать национальные интересы в этом регионе.

При этом 17 апреля председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Москва обеспокоена возросшей военной активностью НАТО в Арктике. По его словам, РФ видит риски непреднамеренных военных столкновений с НАТО в арктических широтах.

10 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает активность в Арктике из-за российского присутствия. При этом он указал, что Россия и США в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.

Еще 16 февраля военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что Арктика всегда считалась для России одним из самых важных регионов с военной точки зрения. По его мнению, США продолжают последовательно оспаривать зоны российского влияния и вторгаться в них.

Новость дополняется.