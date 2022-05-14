Прямой эфир
Общество
Под Белгородом восстановили более 100 пострадавших от ВСУ домов
Мир
Посол ЛНР в РФ высказался о планах Киева мобилизовать 1 млн человек
Мир
В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина
Мир
В Чехии указали на двойные стандарты ЕС из-за антироссийских санкций
Мир
В Дели объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Мир
В Германии выступили за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Мир
Российские военные доставили более 50 т гумпомощи в Харьковскую область
Общество
СКР оценит законность решения Латвии о сносе памятника Освободителям Риги
Мир
Гаглоев набрал 56,09% голосов по итогам обработки 100% протоколов
Общество
В Курганской области локализовали 10 из 11 лесных пожаров
Мир
Премьер Малайзии призвал США к честному решению международных проблем

Грушко отверг обвинения в сторону РФ в милитаризации Арктики

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики. Об этом 14 мая заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

5 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США следят за активностью России в Арктике и намерены отстаивать национальные интересы в этом регионе.

При этом 17 апреля председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Москва обеспокоена возросшей военной активностью НАТО в Арктике. По его словам, РФ видит риски непреднамеренных военных столкновений с НАТО в арктических широтах.

10 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает активность в Арктике из-за российского присутствия. При этом он указал, что Россия и США в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.

Еще 16 февраля военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что Арктика всегда считалась для России одним из самых важных регионов с военной точки зрения. По его мнению, США продолжают последовательно оспаривать зоны российского влияния и вторгаться в них.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022