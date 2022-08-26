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Столтенберг призвал к усилению присутствия НАТО в Арктике

Столтенберг назвал возможности России в Арктике вызовом и призвал увеличить присутствие НАТО в регионе
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Фото: Global Look Press/XinHua/Zheng Huansong
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Североатлантический альянс должен расширить присутствие в Арктическом регионе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам на пресс-конференции 26 августа.

По его словам, союзников по альянсу беспокоит усиление сотрудничества РФ и Китая в Арктике, а возможности РФ на Севере и вовсе якобы представляют для НАТО стратегический вызов.

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«Наш ответ — сильное и предсказуемое присутствие союзников в регионе. Мы уже создали новое командование НАТО для Атлантики. Союзники, включая Канаду, также вкладывают средства в новые возможности и наращивают свое присутствие на Крайнем Севере», — приводятся его слова на сайте Североатлантического альянса.

Столтенберг напомнил, что страны-союзники регулярно проводят арктические учения.

Накануне генеральный секретарь выразил мнение, что Россия в состоянии препятствовать силам НАТО в Северной Атлантике, а сотрудничество Москвы и Пекина бросает вызов ценностям альянса. Также он напомнил, что в 2014 году в РФ сформировали объединенное стратегическое командование «Северный флот», а в июле 2022 года президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину РФ, обеспечивающую защиту своих арктических акваторий «всеми средствами».

14 мая заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики. Кроме того, он отметил, что российская сторона не недооценивает угрозу милитаризации этого региона, так как НАТО готово к такому шагу.

При этом 17 апреля председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Москва обеспокоена возросшей военной активностью НАТО в Арктике.

16 февраля военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что Арктика всегда считалась для России одним из самых важных регионов с военной точки зрения. По его мнению, США продолжают последовательно оспаривать зоны российского влияния и вторгаться в них.

31 июля президент РФ Владимир Путин в День Военно-морского флота РФ подписал морскую доктрину России. В документе, в частности, отмечается, что Россия будет укреплять лидирующие позиции в изучении и освоении морских пространств Арктики.

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