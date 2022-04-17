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МИД заявил о возросшей военной активности НАТО в Арктике

МИД РФ: Москва обеспокоена ростом военной активности НАТО в Арктике
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Москва обеспокоена возросшей военной активностью НАТО в Арктике. Об этом 17 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

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«Недавно на севере Норвегии прошли очередные масштабные военные учения альянса, которые, на наш взгляд, не способствуют обеспечению безопасности в регионе», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, РФ видит риски непреднамеренных военных столкновений с НАТО в арктических широтах.

Как добавил Корчунов, кроме рисков безопасности, непреднамеренные военные столкновения с Североатлантическим альянсом также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме.

В феврале военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что Арктика всегда считалась для России одним из самых важных регионов с военной точки зрения. По его мнению, США продолжают последовательно оспаривать зоны российского влияния и вторгаться в них.

Как он подчеркнул, после завершения событий на Украине стоит ожидать проявления активности США на Севере.

В середине февраля заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов заявил о том, что Соединенные Штаты расширяют присутствие своих военных в Арктике и стремятся оспорить права России в этом регионе. По его словам, «США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев с управляемым ракетным оружием в Баренцевом море».

Кроме того, США собираются построить к 2027 году три новых тяжелых ледокола.

В январе экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе заявил, что стран — претендентов на этот регион много, и это не только США и их союзники по НАТО, но и неарктические государства. По его словам, политическую линию и свои экономические интересы важно подтвердить силовым присутствием.

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