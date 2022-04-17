МИД заявил о возросшей военной активности НАТО в Арктике

Москва обеспокоена возросшей военной активностью НАТО в Арктике. Об этом 17 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Недавно на севере Норвегии прошли очередные масштабные военные учения альянса, которые, на наш взгляд, не способствуют обеспечению безопасности в регионе», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, РФ видит риски непреднамеренных военных столкновений с НАТО в арктических широтах.

Как добавил Корчунов, кроме рисков безопасности, непреднамеренные военные столкновения с Североатлантическим альянсом также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме.

В феврале военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что Арктика всегда считалась для России одним из самых важных регионов с военной точки зрения. По его мнению, США продолжают последовательно оспаривать зоны российского влияния и вторгаться в них.

Как он подчеркнул, после завершения событий на Украине стоит ожидать проявления активности США на Севере.

В середине февраля заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов заявил о том, что Соединенные Штаты расширяют присутствие своих военных в Арктике и стремятся оспорить права России в этом регионе. По его словам, «США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев с управляемым ракетным оружием в Баренцевом море».

Кроме того, США собираются построить к 2027 году три новых тяжелых ледокола.

В январе экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе заявил, что стран — претендентов на этот регион много, и это не только США и их союзники по НАТО, но и неарктические государства. По его словам, политическую линию и свои экономические интересы важно подтвердить силовым присутствием.