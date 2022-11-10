Stars and Stripes сообщило о провокационных учениях США в Арктике

Силы специальных операций США провели учебный парашютный сброс ракеты большой дальности в Арктике. Об этом 9 ноября пишет американское издание Stars and Stripes.

«Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», — приводит издание слова подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова.

Мельников также отметил, что для проведения учений использовался норвежский полигон, расположенный за Полярным кругом.

Отмечается, что подобные учения проводятся для того, чтобы продемонстрировать систему Rapid Dragon, которая предполагает использование стандартных процедур сброса для запуска крылатых ракет класса «воздух–земля». Издание поясняет, что дальность применяемых ракет составляет 1,9 тыс. км и позволяет использовать их даже в том случае, если на одну из баз НАТО совершится нападение.

Ранее, 6 ноября, в Нова-Дембе стартовали военные учения PUMA-22 с привлечением около 2 тыс. военных и 300 единиц техники из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Великобритании и США. Представитель 18-й польской механизированной дивизии Пшемыслав Липчинский заявил, что учения продлятся до 9 ноября.

19 сентября на востоке Польши американские, польские и британские военные провели совместные учения. Липчинский отметил, что огневая часть была запланирована на полигоне в местности Нова-Демба, также тренировки проводились за пределами полигонов.