В Кремле негативно восприняли призыв нарастить присутствие НАТО в Арктике

В Кремле негативно воспринимают призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбера наращивать присутствие НАТО в Арктике, заявил 29 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие заявления воспринимаем как выражение намерения по противостоянию России и российским интересам в Арктике. Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом», — сказал он.

Песков подчеркнула, что Арктика является зоной экономической, хозяйственной деятельности РФ и деятельности по обеспечению безопасности страны.

«Взаимодействие с другими странами, в том числе с КНР, направлено на развитие зоны, не представляет и не может представлять угрозы для других стран», — отметил он.

Накануне в беседе с газетой Welt am Sonntag Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс планирует в будущем увеличить свое присутствие в Арктике. Он оправдал действия НАТО большим стратегическим значением Арктического региона. По его мнению, Арктика является «важнейшим связующим звеном между Северной Америкой и Европой» и в то же время образует «кратчайшее расстояние между Северной Америкой и Россией».

Ранее, 26 августа, он заявил, что союзников по альянсу беспокоит усиление сотрудничества РФ и Китая в Арктике.

Китайское издание Global Times 28 августа написало статью, в которой отметило, что Запад пытается раздуть угрозу присутствия Китая и России в Арктике, что является полным искажением арктической политики КНР и направлено на сдерживание военной мощи России под предлогом безопасности.

Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов 17 апреля заявил, что Москва обеспокоена возросшей военной активностью НАТО в Арктике.

23 мая военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заявил, что вместо того, чтобы развивать сотрудничество в Арктической зоне, страны НАТО начали нагнетать военную активность в регионе.