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Военный эксперт заявил о нагнетании активности НАТО в Арктике

Военный эксперт Литовкин: в Арктике происходит нагнетание активности НАТО
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Фото: Global Look Press/U.S. Marines
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Вместо того чтобы развивать сотрудничество в Арктической зоне, страны НАТО начали нагнетать военную активность в регионе, заявил в понедельник, 23 мая, военный эксперт Виктор Литовкин.

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Накануне посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий. Он выразил обеспокоенность в связи с ситуацией.

По мнению Литовкина, тревоги обоснованы, потому что большинство «арктических государств» являются членами НАТО. Он также уточнил, что в альянсе регулярно проходят обсуждения о противостоянии России в регионе, где в том числе организация проводит военные учения.

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«У нас есть серьезная обеспокоенность. Вместо того чтобы Арктику превратить в регион сотрудничества, освоения ее богатств и транспортной артерии, происходит нагнетание военной активности в Арктике и попытка ограничить суверенитет России. Так что не исключено, что будут и военные действия в регионе», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

13 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море становится территорией Североатлантического альянса. С таким мнением согласился его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности.

17 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, организация рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что организация выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

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