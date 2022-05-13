В Латвии заявили о становлении Балтийского моря территорией НАТО

Балтийское море становится территорией Североатлантического альянса (НАТО). Такое заявление сделал 13 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя планы Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

«Балтийское море становится морем НАТО», — заявил министр в интервью газете Financial Times.

Согласился с министром и его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он заявил, что вступление двух стран в Североатлантический альянс «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности. Он считает, что данный шаг был бы «очень четким посланием о том, что северная часть Европы — территория НАТО».

В свою очередь глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс отметила, что вступление Финляндии в НАТО усилит альянс и укрепит безопасность на севере Европы и в регионе Балтийского моря.

Таким образом, министры пришли к выводу, что прибалтийские страны и НАТО получат выгоду от двух новых сильных армий и финского парка американских самолетов.

Ранее в пятницу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявила, что ее страна намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

12 мая пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон готов поддержать решение Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу. По ее словам, администрация США намерена оказать государствам необходимую помощь в процессе вступления.

В четверг же зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова противостоять угрозе НАТО, власти страны предприняли для этого необходимые меры предосторожности. По его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом по безопасности России.

В этот же день в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в НАТО идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. По его словам, членство этих стран в Североатлантическом альянсе ухудшит отношения с РФ.