Полянский рассказал о последствиях в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом по безопасности России. Об этом в четверг, 12 мая, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Я не думаю, что это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО. — Ред.) будет действительно ударом по безопасности России. Надеюсь, они не вступят. Но если они это сделают, это будет худшим решением для них, а не для России», — сообщил Полянский в интервью онлайн-изданию UnHerd.

По его словам, РФ готова противостоять угрозе НАТО, власти страны предприняли для этого необходимые меры предосторожности.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в НАТО идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. По его словам, членство этих стран в Североатлантическом альянсе ухудшит отношения с РФ.