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В США пообещали поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Фото: Global Look Press/Pavel Nemecek/CTK
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Вашингтон готов поддержать решение Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

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«Соединенные Штаты поддержат заявки в НАТО со стороны Финляндии и Швеции, если они сделают такой выбор», — сказала она в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Также Псаки добавила, что администрация США намерена оказать государствам необходимую помощь в процессе вступления.

Отдельно подчеркивается, что расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не противоречит национальным интересам России, поскольку блок носит оборонительный характер. Данное заявление прозвучало в ответ на опасения высокопоставленных лиц РФ.

Ранее в четверг зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Россия готова противостоять угрозе НАТО, власти страны предприняли для этого необходимые меры предосторожности.

В этот же день в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в НАТО идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. По его словам, членство этих стран в Североатлантическом альянсе ухудшит отношения с РФ.

5 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что вероятная заявка Финляндии на вступление в блок будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Первым делом ее рассмотрит совет, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах.

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