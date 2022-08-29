В Пекине объяснили попытки Запада раздуть угрозу присутствия РФ и КНР в Арктике

Запад пытается раздуть угрозу присутствия Китая и России в Арктике, что является полным искажением арктической политики КНР и направлено на сдерживание военной мощи России под предлогом безопасности. Об этом пишет китайское издание Global Times в воскресенье, 28 августа.

Китайские эксперты прогнозируют, что Арктика в будущем станет ключевым регионом глобального соперничества, что объясняет поведение США в активизации усилий по улучшению координации со своими союзниками и в военном соперничестве с Россией.

«Меняющаяся Арктика, несомненно, повлияет на геополитический ландшафт, поскольку в будущем она станет новым районом соперничества между крупными державами», — рассказал изданию директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.



По мнению аналитика, главным приоритетом Вашингтона в этом регионе на данный момент является ответ на возрастающую активность Москвы и помимо военного присутствия основным направлением деятельности США также станет контроль над будущими судоходными путями в регионе.

Он добавил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия столкнется с определенными ограничениями на своем водном пути к Балтийскому морю и поиск дополнительных водных путей на Крайнем Севере будет иметь стратегически важное значение для Москвы.



Ван Ивэй отметил, что по мере того, как США продвигали идею «всеобщего достояния», стратегия сдерживания России и Китая распространялась на стратегические районы не только в Арктике, но также в космосе и киберсообществе.

«Запад во главе с США стремится установить собственные правила в этих областях», — заявил директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.

Дело в том, что в этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) планирует в будущем увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России. По его мнению, Арктика является «важнейшим связующим звеном между Северной Америкой и Европой» и в то же время образует «кратчайшее расстояние между Северной Америкой и Россией», а также отметил возрастающую важность региона для судоходства из-за глобального потепления и таяния льдов.

26 августа Столтенберг также высказался за усиление присутствия НАТО в Арктике. По его словам, союзников по альянсу беспокоит усиление сотрудничества РФ и Китая в Арктике, а возможности РФ на Севере и вовсе якобы представляют для НАТО стратегический вызов.

14 мая заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики. Кроме того, он отметил, что российская сторона не недооценивает угрозу милитаризации этого региона, так как НАТО готово к такому шагу.

При этом 17 апреля председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Москва обеспокоена возросшей военной активностью НАТО в Арктике.

16 февраля военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что Арктика всегда считалась для России одним из самых важных регионов с военной точки зрения. По его мнению, США продолжают последовательно оспаривать зоны российского влияния и вторгаться в них.

31 июля президент РФ Владимир Путин в День Военно-морского флота РФ подписал Морскую доктрину России. В документе, в частности, отмечается, что Россия будет укреплять лидирующие позиции в изучении и освоении морских пространств Арктики.