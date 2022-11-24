Мэра Харькова оштрафовали за обращение к жителям города на русском языке

Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за обращение к жителям города на русском языке. Соответствующее постановление о наложении штрафа вынес уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Об этом сообщается 24 ноября на странице омбудсмена в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

Отмечается, что Терехов нарушил закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Терехов в обращение к жителям города Харькова в эфире телемарафона <...> применял негосударственный язык», — говорится в документе.

Мэра оштрафуют на 3,4 тыс. гривен (5,5 тыс. рублей). Постановление еще не вступило в силу, его можно обжаловать до 4 декабря.

Терехов пока не прокомментировал решение языкового омбудсмена.

В начале ноября Кремень обратился с просьбой к мэру Одессы Геннадию Труханову избавиться от всех русских вывесок на территории города.

С 2019 года вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

С января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.