ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Волгоградской области

В Волгоградской области предотвращена попытка украинских спецслужб устроить взрыв на газопроводе. Граждане РФ, готовящие теракт, задержаны. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — говорится в сообщении.

Россияне, причастные к подготовке теракта, задержаны. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывных устройств.

Отмечается, что в ходе обысков были изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита и взрыватели замедленного действия, а также денежная сумма в размере 593 тыс. рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывчатки, передаче денег и координаты места совершения теракта.

Накануне, 23 ноября, ФСБ предотвратила попытку диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области. Атаку готовилась совершить законспирированная ячейка сторонников украинских националистов. Изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

15 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что за текущий год в Центральном федеральном округе (ЦФО) было предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе девять диверсий.

До этого, 10 ноября, в Екатеринбурге сотрудники спецслужб предотвратили теракт в здании военкомата. В результате обысков по месту жительства 47-летнего задержанного изъято пять самодельных зажигательных устройств. Сейчас мужчина заключен под стражу. В отношении него возбуждено дело по статье о подготовке к террористическому акту.