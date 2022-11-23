Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
Мир
На Украине предложили наказывать за публикацию данных о повреждениях инфраструктуры
Мир
Токаев выступил за совместный поиск путей урегулирования конфликта на Украине
Мир
Politico узнала о тревоге властей США из-за полетов китайских дронов над Вашингтоном
Мир
Песков оценил роль ОДКБ в урегулировании конфликта Баку и Еревана
Мир
Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине
Мир
Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Мир
Песков призвал не слушать негативно высказывающихся о Казахстане политологов
Спорт
Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счетом 7:0 на ЧМ-2022
Мир
Кличко сообщил об отсутствии воды и света у 80% жителей Киева
Мир
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Спорт
Сборная Японии выиграла в матче с Германией на ЧМ-2022
Сюжет:

Песков заявил о сохранении Арменией членства в ОДКБ

Песков: Армения, безусловно, останется в ОДКБ, несмотря на все сложности
0
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армения останется членом ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать. Об этом в среду, 23 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Саммит всё знает: какие проблемы обсудили лидеры ОДКБ в Ереване
Премьер Армении не увидел в блоке консенсуса, генсек объединения призвал укреплять военную составляющую

«Безусловно, останется», — ответил Песков на вопрос, останется ли Армения в ОДКБ.

По его словам, саммит ОДКБ, несмотря на отсутствие согласования по всем вопросам, в очередной раз подтвердил востребованность этого формата и самой организации. Он отметил, что сложность переговоров обусловлена изобилием конфликтов и противоречий в международных отношениях.

Также Песков напомнил, что ОДКБ сыграла важную роль в урегулировании ситуации в Казахстане в январе этого года.

Ранее в этот день Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Россия и Армения являются союзниками. В свою очередь Пашинян выразил надежду на обсуждение с российским лидером шагов, которые приведут к долгосрочному миру между Арменией и Азербайджаном.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном усилия ОДКБ востребованы. Также он отметил важную роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. По его словам, подписание мирного договора между Баку и Ереваном необходимо.

Как сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась, проект решения Совета коллективной безопасности организации по оказанию помощи Армении согласован. Пашинян, в свою очередь, отметил, что внутри ОДКБ в настоящий момент нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации.

Кроме того, Пашинян отказался подписать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Он подчеркнул, что отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие конкретного решения противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов организации.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года. В состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022