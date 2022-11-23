Песков заявил о сохранении Арменией членства в ОДКБ

Армения останется членом ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать. Об этом в среду, 23 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, останется», — ответил Песков на вопрос, останется ли Армения в ОДКБ.

По его словам, саммит ОДКБ, несмотря на отсутствие согласования по всем вопросам, в очередной раз подтвердил востребованность этого формата и самой организации. Он отметил, что сложность переговоров обусловлена изобилием конфликтов и противоречий в международных отношениях.

Также Песков напомнил, что ОДКБ сыграла важную роль в урегулировании ситуации в Казахстане в январе этого года.

Ранее в этот день Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Россия и Армения являются союзниками. В свою очередь Пашинян выразил надежду на обсуждение с российским лидером шагов, которые приведут к долгосрочному миру между Арменией и Азербайджаном.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном усилия ОДКБ востребованы. Также он отметил важную роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. По его словам, подписание мирного договора между Баку и Ереваном необходимо.

Как сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась, проект решения Совета коллективной безопасности организации по оказанию помощи Армении согласован. Пашинян, в свою очередь, отметил, что внутри ОДКБ в настоящий момент нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации.

Кроме того, Пашинян отказался подписать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Он подчеркнул, что отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие конкретного решения противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов организации.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года. В состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.