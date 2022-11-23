Путин назвал Россию и Армению союзниками

Россия и Армения, безусловно, являются союзниками. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедшей в рамках саммита лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване 23 ноября.

«Вы отметили наши двусторонние отношения, которые, безусловно, являются союзническими, имеют древние, глубокие корни», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что рост товарооборота между двумя странами за девять месяцев текущего года составил 67%, что будет хорошим вкладом в копилку на будущее.

В свою очередь Пашинян выразил надежду на обсуждение с российским лидером шагов, которые приведут к долгосрочному миру между Арменией и Азербайджаном. Также президент РФ обсудил с главой правительства Армении разблокирование транспортных артерий и урегулирование кризисной ситуации.

Помимо этого Пашинян отметил, что экспорт из Армении в Россию в текущем году вырос на 80%.

«Наши двухсторонние экономические отношения развиваются большими темпами. Я заметил, что в этом году экспорт из Армении в Россию вырос на 80%. Конечно, это связано с некоторыми изменениями в логистических цепях, но это факт, который создает новые возможности для экономического сотрудничества», — отметил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном усилия ОДКБ востребованы. Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Армении, охарактеризовавшего работу ОДКБ в данной ситуации как фиаско, указав, что это мнение только армянской стороны.

Как сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась, проект решения Совета коллективной безопасности организации по оказанию помощи Армении согласован. Пашинян, в свою очередь, отметил, что внутри ОДКБ в настоящий момент нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации.

Ранее, 28 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Армении, Азербайджану и России необходимо еще раз сесть за стол переговоров, проанализировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и доложить о ней на заседании ОДКБ очно.

В то же время Пашинян заявил, что ожидает от ОДКБ политической оценки действиям Азербайджана на границе с Арменией.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года. В состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.