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Названы отличия централизованных криптобирж от децентрализованных

Эксперт Быков: централизованные биржи совмещают функционалы брокера и биржи
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Централизованные биржи можно сравнить с брокерами на фондовом рынке с одним главным отличием — они не выводят сделки на биржу, а сами являются поставщиками ликвидности, рассказал «Известиям» старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Иными словами, они (централизованные биржи. — Ред.) совмещают функционалы сразу и брокера, и биржи. Именно поэтому стоимость криптовалюты может несколько отличаться в зависимости от конкретной криптобиржи», — уточнил он.

По его словам, как правило, у таких бирж присутствует KYC (Know your customer, процесс проверки человека перед совершением операций. — Ред.), чтобы у компании не возникало проблем с регуляторами.

«В случае каких-то непредвиденных обстоятельств в виде взлома криптобиржи или ее банкротства пользователь имеет шанс вернуть свои деньги, так как крупные площадки имеют необходимые регистрации», — рассказал он.

В то же время децентрализованная биржа — приложение, запущенное на блокчейне. Ей присущи такие нюансы, как: обезличенность, время и стоимость транзакций зависит от ситуации на Ethereum (или другой сети, где запущена биржа) и низкая ликвидность.

«Последний пункт (о низкой ликвидности. — Ред.) подразумевает, что на деле децентрализованными площадками мало кто пользуется именно ввиду медлительности и дороговизны, вследствие чего продать и купить крупные объемы монет довольно сложно», — объяснил Быков.

Накануне экономист Михаил Беляев предрек банкротство многих криптовалютных бирж в ближайшее время. При этом ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров 23 ноября рассказал «Известиям», что составить список возможных будущих банкротств криптобирж из-за краха FTX и общего сжатия уровня ликвидности на финансовых рынках сейчас невозможно.Однако относительно устойчивы на крипторынке Binance и Coinbase Exchange.

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