Эксперт оценил устойчивость криптобирж на фоне банкротства FTX

Составить список возможных будущих банкротств криптобирж из-за краха FTX и общего сжатия уровня ликвидности на финансовых рынках сейчас невозможно, считает ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров. Об этом он рассказал «Известиям» 23 ноября.

Эксперт напомнил, что крупнейшие инвестиционные фонды, которые владели максимальным объемом информации о работе FTX (ранее это вторая по объему торгов криптобиржа в мире), не смогли разглядеть «дыры в ее балансе в $8–9 млрд».

«Что уж говорить о криптобиржах, компаниях-майнерах, различных криптофондах и прочих узлах криптоиндустрии размером поменьше, модели которых в отличие от банков вообще не проходили через стресс-тесты, а в основном ориентировались на максимальную скорость экспансии», — подчеркнул он.

При этом, по словам экономиста, на крипторынке относительно устойчивы две крупнейшие криптобиржи — Binance и Coinbase Exchange.

Первая биржа устойчива по причине того, что является самой большой площадкой, ведущей дела жестко и консервативно. Coinbase Exchange — сейчас вторая по размеру криптобиржа в мире, надежность которой обеспечивается постоянным публичным аудитом, так как акции компании торгуются на американской бирже NASDAQ, объяснил Федоров.

«Все остальные компании, предоставляющие финансовые услуги на криптовалютном рынке, — в зоне риска, особенно те, что так или иначе были связанны с FTX или другими компаниями Сэма Бэнкмана-Фрида», — уточнил он, отметив, что все стараются дистанцироваться от краха FTX, чтобы тень сомнения платежеспособности не пала и на них.

Как рассказал эксперт, криптовалютный рынок еще ни разу в своей истории не проходил через циклический кризис в мировой экономике. «Последний такой спад был в далеких 2008–2009 годах, когда еще никаких криптовалют не существовало, а мир цифровых коинов был представлен лишь блокчейном биткоина, который только-только начал работать», — добавил он.

Экономист объяснил, что это необходимо учитывать в прогнозировании, потому что нет никакой информации о поведении всей криптовалютной индустрии в условиях глобального циклического спада. Единственное, на что можно опираться, — несколько периодов падения криптовалютного рынка в достаточно благоприятных условиях, уточнил он.

«Теперь криптовалютный рынок находится в условиях, в которых он ранее никогда не бывал. Смесь из высокой инфляции, экономического спада и рекордного роста процентных ставок, — это худшая среда из возможных для криптовалют, которые в сути своей появились как инструмент для абсорбирования избыточной фиатной денежной массы. А теперь она не только не растет, но и даже сжимается, причем с ускорением. Это видно по данным в осенние месяцы», — рассказал Федоров.

По его словам, можно сказать о технических уровнях, к которым, вероятно, придет биткоин, — в настоящее время поддержка в $15 тыс., а к концу года диапазон в $5–7 тыс. за монету. Но никто точно не знает, на каком уровне завершится падение, к каким последствиям для криптовалютной индустрии оно приведет и будет ли рост.

«Единственным надежным сигналом к тому, что криптозима закончилась, не успев заморозить рынок окончательно, станет переход крупных центральных банков вроде Федеральной резервной системы или Европейского центрального банка от политики повышения процентных ставок и изъятия ликвидности с рынка к политике снижения ставок и вливания ликвидности», — считает экономист.

По его мнению, произойти это может лишь после того, как острая фаза кризиса «штормом пронесется по финансовым рынкам и еще сильнее провалит курсы криптовалют».

«Базовый сценарий предполагает, что произойти это может уже в ближайшие несколько месяцев, то есть волна банкротств в криптовалютной отрасли может усилиться», — заключил Федоров.

Накануне экономист Михаил Беляев предрек банкротство многих криптовалютных бирж в ближайшее время.

11 ноября стало известно, что криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве в США, а ее гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку.