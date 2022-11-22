Экономист предрек банкротство мировым криптовалютным биржам

Экономист Михаил Беляев предрек банкротство многих криптовалютных бирж в ближайшее время.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 22 ноября, специалист пояснил, что на фоне мирового кризиса криптоинвесторы потеряли веру в надежность и перспективность таких валют и теперь стремятся реинвестировать свои сбережения в более надежные активы.

«Все криптовалютные биржи объединяет то, что с экономической точки зрения торгуют они абсолютными пустышками, ценность которых подкреплялась только верой людей. <…> Но, опять же, экономический закон таков, что рано или поздно всё это должно было обрушиться», — заявил экономист.

Эксперт подчеркнул, что взаимная вера инвесторов в надежность криптовалют держалась до вступления мира в фазу экономической турбулентности.

«Государства в таких случаях закупают золото. Люди — недвижимость или другие активы, способные помочь сохранить накопления. Сейчас произошло то же самое: криптовалюты начали выводить, спрос упал, всё обрушилось», — объяснил Беляев.

В этой связи, отметил специалист, можно ожидать прекращения существования многих бирж, поскольку круг операций с криптовалютой продолжит сужаться.

Между тем, подчеркнул Беляев, как явление криптовалюты не исчезнут, поскольку всегда будут те, кому будут необходимы и удобны операции именно в таком формате.

Ранее 22 ноября учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, юрист Александр Трещев заявил НСН, что американские регуляторы не собираются спасать криптоиндустрию, поэтому рынок ждет очищение, огромное количество уголовных дел и большие посадки.

Агентство Bloomberg сообщает, что криптовалютная биржа Genesis испытывает проблемы с ликвидностью после краха криптобиржи FTX и может вскоре объявить о банкротстве.

11 ноября стало известно, что криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве в США, а ее гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку. Процедура банкротства позволит криптобирже защититься от кредиторов во время проведения реорганизации бизнеса и реструктуризации долгов, отмечает телеканал «360». Отмечается, что за сутки FTX потеряла $662 млн при загадочных обстоятельствах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) организовала проведение расследования в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида. 13 ноября его допросила полиция Багамских островов, уточняет RT.

9 ноября старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал «Известиям» о том, что текущее падение рынка криптовалют связано с разборками между крупнейшими криптобиржами FTX и Binance.