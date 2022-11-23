В Шотландии ответили на отказ Верховного суда Британии в проведении референдума

Вердикт Верховного суда Великобритании, отказавшего Шотландии в проведении референдума о независимости, только усилит основания такого плебисцита, сообщила 23 ноября первый министр Шотландии Никола Стерджен в Twitter.

Ранее в среду Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости без согласия британского правительства.

Так, первый министр Шотландии указала, что хоть и разочарована решением Верховного суда Великобритании, но уважает его.

«Он не устанавливает законы, а лишь интерпретирует их. Закон, который не позволяет нам определять наше собственное будущее без позволения Вестминстера, показывает, что все утверждения о том, будто Соединенное Королевство — это добровольное партнерство, являются всего лишь мифом, и это вновь подчеркивает необходимость референдума» — написала Стерджен.

Она также подчеркнула, что голос Шотландии не удастся «заглушить» и пообещала сделать заявление по этому поводу позднее.

22 октября Стерджен заявила, что правительственный кризис в Великобритании и борьба за власть внутри правящей Консервативной партии усиливают аргументы в пользу независимости Шотландии.

Еще 28 июня Стерджен указала, что пришло время для независимости Шотландии. Тогда она рассказала о намерении провести референдум в сентябре 2023 года.

16 мая газета The National Interest написала, что обретение Шотландией независимости от Великобритании создаст угрозу безопасности и целостности НАТО. Как утверждает издание, обретение Шотландией независимости усугубит существующий энергетический кризис и негативно повлияет на энергетическую безопасность Европы в дальнейшем.

В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.