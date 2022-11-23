Верховный суд Британии отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости без согласия британского правительства. Об этом в среду, 23 ноября, заявил председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид, зачитывая решение суда.

«Суд единогласно пришел к выводу, что парламент Шотландии не имеет полномочий для принятия закона о (проведении) референдума о независимости Шотландии», — сказал он.

Ранее, 21 октября, первый министр автономии Никола Стерджен заявила, что правительственный кризис в Великобритании и борьба за власть внутри правящей Консервативной партии усиливают аргументы в пользу независимости Шотландии. Такое заявление прозвучало на следующий день после того, как бывший британский премьер-министр Лиз Трасс объявила об уходе в отставку.

О намерении провести референдум о независимости Шотландии в сентябре 2023 года первый министр заявила 28 июня.

16 мая газета The National Interest (NI) высказала мнение, что обретение Шотландией независимости от Великобритании создаст угрозу безопасности и целостности Североатлантического альянса. В качестве вероятных последствий выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства в статье называют разрушение инфраструктуры базирования и обслуживания атомных подводных лодок стран НАТО, а также расходы, связанные с перемещением баз подлодок.

В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. В этом году власти предложили провести новый референдум, поскольку после прошлого Великобритания вышла из ЕС. Шотландцам необходимо решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединенного Королевства, отмечали они.