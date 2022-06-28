Глава Шотландии призвала провести референдум о независимости региона в 2023 году
Пришло время для независимости Шотландии. Об этом 28 июня заявила первый министр государства и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.
«Я могу объявить, что шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года», — сказала она в ходе своего выступления перед парламентом региона.
Ранее, 18 мая, газета The National Interest (NI) высказала мнение, что обретение Шотландией независимости от Великобритании создаст угрозу безопасности и целостности Североатлантического альянса. В качестве вероятных последствий выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства в статье называют разрушение инфраструктуры базирования и обслуживания атомных подводных лодок стран НАТО, а также расходы, связанные с перемещением баз подлодок.
Как утверждает издание, обретение Шотландией независимости усугубит существующий энергетический кризис и негативно повлияет на энергетическую безопасность Европы в дальнейшем. Кроме того, выход из Великобритании приведет к дефициту шотландского бюджета в 10–20%, что негативно скажется на способности нового государства быстро освоить новые энергетические ресурсы.
7 сентября 2021 года Стерджен сообщила, что в Шотландии намерены вновь провести референдум о независимости от Великобритании в 2023 году. Но подчеркнула, что голосование состоится только после окончания «кризиса, связанного с распространением COVID-19».
До этого, в мае, глава Шотландии пообещала добиться организации нового референдума о независимости.
В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Стерджен утверждает, что теперь следует провести новый референдум, поскольку после этого Великобритания вышла из ЕС. Как отмечает политик, шотландцам необходимо решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединенного Королевства.