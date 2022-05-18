NI заявила об опасности независимой Шотландии для НАТО

Обретение Шотландией независимости от Великобритании создаст угрозу безопасности и целостности Североатлантического альянса. Такое мнение высказала 16 мая газета The National Interest (NI).

«Получив независимость, Шотландия парализует ядерную оборонительную позицию Великобритании как минимум на пять-десять лет, пробив огромную брешь в оборонительной позиции НАТО в то время, когда альянс подвергается испытаниям, каких не было со времен окончания холодной войны», — говорится в материале NI.

В качестве вероятных последствий выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства в статье называют разрушение инфраструктуры базирования и обслуживания атомных подводных лодок стран НАТО, а также расходы, связанные с перемещением баз подлодок.

Кроме того, авторы отмечают, что обретение Шотландией независимости усугубит существующий энергетический кризис и негативно повлияет на энергетическую безопасность Европы в дальнейшем. Наконец, выход из Великобритании приведет к дефициту шотландского бюджета в 10-20%, что негативно скажется на способности нового государства быстро освоить новые энергетические ресурсы.

7 сентября 2021 года первый министр (глава шотландского правительства) Никола Стерджен сообщила, что в Шотландии намерены вновь провести референдум о независимости от Великобритании в 2023 году. Но подчеркнула, что голосование состоится только после окончания «кризиса, связанного с распространением COVID-19».

В мае 2021 года Стерджен, которая возглавляет Шотландскую национальную партию, одержавшую победу на выборах в региональный парламент (холируд), пообещала добиться организации нового референдума о независимости.

В 2014 году в Шотландии уже прошел референдум о независимости. Тогда более 55% жителей региона проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Стерджен утверждает, что теперь следует провести новый референдум, поскольку после этого Великобритания вышла из ЕС. Как отмечает политик, шотландцам необходимо решить, стоит ли в этой ситуации оставаться в составе Соединенного Королевства.