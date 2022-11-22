Вован и Лексус рассказали подробности звонка президенту Польши

Пранкеры Вован и Лексус во вторник, 22 ноября, рассказали, как им удалось дозвониться до президента Польши Анджея Дуды в ночь после падения на ее территории украинской ракеты.

По их словам, номер канцелярии польского лидера остался у них с 2020 года, когда они разыгрывали его после избрания на пост президента.

Вован и Лексус отметили, что им удалось дозвониться до Дуды практически сразу после падения ракеты.

«У него было много звонков, он советовался с политиками. Мы решили позвонить от лица [президента Франции Эммануэля] Макрона. Он как раз тогда переговорил с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, видимо. Был выбран очень удачный момент. Еще день — и ничего бы уже не получилось», — отметили пранкеры.

По их словам, после указанного инцидента им хотелось понять настрой президента Польши в связи с тем, что Варшава обвинила в случившемся Россию, в то время как в Минобороны РФ опровергли эти обвинения.

В разговоре Дуда подчеркивал, что не хочет войны с РФ и ведет себя крайне осторожно. Кроме того, президент Польши рассказал пранкерам, что провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Он отметил, что в ходе разговора американский лидер не выдвинул обвинения против Москвы в падении ракеты.

Ранее в этот же день канцелярия президента Польши подтвердила его диалог с пранкерами из РФ.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Киев сразу обвинил в произошедшем Москву, а польская сторона заявила о российском производстве ракеты.

В Минобороны РФ в свою очередь назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Позднее обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

На следующий день президент США по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

После этого представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк назвал падение украинской ракеты несчастным случаем.