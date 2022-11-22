Вован и Лексус поговорили с Дудой о ракетном инциденте от имени Макрона

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с президентом Польши Анджеем Дудой об упавшей на территорию страны ракете. Разговор велся от имени французского лидера Эммануэля Макрона.

Разговор состоялся 15 ноября, в тот же день, когда произошел инцидент. Вован и Лексус презентовали пранк в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ».

«У нас в Польше сегодня во второй половине дня был взрыв вблизи украинской границы. На нашей территории. И это была ракета. Без каких-либо сомнений, это была ракета. Кто ее запустил, мы не знаем. Запуск был где-то восточнее. И, вероятно, это российская ракета, российского производства. А взрыв был очень большой. Воронка от взрыва в длину — где-то 20–25 м и в глубину 5 м. Большая воронка», — рассказал Дуда.

Он также сообщил, что поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и проинформировал его, что на следующий день посол, возможно, инициирует процедуру по параграфу 4 альянса.

Кроме того, президент Польши сказал пранкерам, что провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Дуда отметил, что в ходе разговора американский лидер не выдвинул обвинения против Москвы в падении ракеты.

«Президент Байден сказал, что он также направит американских экспертов, чтобы оказать содействие нашему расследованию»», — сказал он.

Пранкеры от имени Макрона спросили у Дуды, какую позицию в данном вопросе занял президент Украины Владимир Зеленский.

«Да, Владимир обвиняет русских. Говорит, они полностью уверены, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может», — ответил президент Польши.

Как рассказал Дуда, Зеленский в разговоре с ним заявил, что у Киева есть доказательства российского происхождения упавшей ракеты и что ее запустили якобы Вооруженные силы РФ. При этом президент Польши сообщил, что будет ждать результатов расследования польских и американских экспертов.

Дуда поддержал «Макрона» в его сомнениях по поводу того, что заявления Зеленского могут быть связаны с его желанием получить больше военной помощи от Запада. Дуда пояснил, что он не хочет войны с Россией, и подчеркнул, что ведет себя «крайне осторожно». Он указал, что его больше беспокоят перспективы ядерной катастрофы из-за атаки на ЗАЭС.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, сообщалось 15 ноября. Киев сразу обвинил в произошедшем Москву, а польская сторона заявила о российском производстве ракеты.

В Минобороны РФ в свою очередь назвали провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что Москва не наносила удары по целям вблизи польско-украинской границы. Позднее обломки ракеты были идентифицированы российскими экспертами как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

На следующий день президент США Джо Байден по итогу экстренной встречи в связи с инцидентом заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны, но открыто не признал, что в Польше упала украинская ракета. В Варшаве, которая изначально обвинила в происшествии РФ, после того, как стало понятно, что ракета украинская, назвали произошедшее несчастным случаем.