Канцелярия президента Польши подтвердила его диалог с пранкерами из РФ

Варшава признала факт разговора президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Это следует из сообщения канцелярии польского лидера, размещенного 22 ноября.

«После взрыва ракеты в Пшеводуве, во время продолжающихся разговоров с главами государств и главами правительств произошел разговор с человеком, выдающим себя за президента Франции Эммануэля Макрона», — указано в аккаунте канцелярии в Twitter.

Утверждается, что в ходе общения Дуда заподозрил обман.

«Во время звонка президент Анджей Дуда сориентировался по необычному способу ведения разговора собеседником, что могла произойти попытка обмана, и закончил разговор», — отметили в канцелярии главы государства.

Варшава выясняет подробности случившегося при помощи соответствующих служб.

Ранее в этот день стало известно, что российские пранкеры позвонили президенту Польши от имени французского лидера Эммануэля Макрона. Разговор состоялся 15 ноября, в тот же день, когда на территорию Польши упала ракета.

Дуда предполагал, что за инцидентом стоит Россия. В то же время он подчеркивал, что не хочет войны с РФ и ведет себя крайне осторожно.

17 ноября Вован и Лексус рассказали «Известиям» подробности своего нового ролика с экс-президентом Украины Петром Порошенко. По мнению пранкеров, Порошенко якобы употребляет много спиртного, а в ходе разговора с ними постоянно выпивал.

До этого, 3 ноября, пранкеры обнародовали запись разговора с бывшим главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Он рассказал Вовану и Лексусу, что конфликт с Россией был неизбежным, так как руководство Украины и лично президент Владимир Зеленский не хотели исполнять «формулу Штайнмайера», из-за того что ее якобы не поддерживало общество.