Лексус и Вован допустили проблемы с алкоголем у Порошенко

Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) рассказали 17 ноября «Известиям» подробности своего нового ролика с экс-президентом Украины Петром Порошенко, отметив, что не смотря на «похмельное лицо» политика, им было интересно услышать его мнение о внутренних делах страны.

«Было интересно услышать его мнение о внутренних делах на Украине, как сейчас обстоят действия в этих кулуарах, как общается команда нынешнего президента с бывшим. Мы знаем, что раньше там были скандалы громкие, в отношении Порошенко уголовные дела заводили», — напомнили пранкеры.

Они отметили, что привлечь к ответственности Порошенко так и не смогли.

По мнению пранкеров, Порошенко употребляет много спиртного, а в ходе разговора с ними постоянно выпивал. Они подчеркнули, что после ухода с должности главы государства политик жалуется и вспоминает прошлого, а ничем серьезным не занимается.

«Можно было предположить, что у него какое-то тяжелое похмелье. Видно, что у него такое лицо не очень хорошее. И это постоянное выпивание в кадре не очень прилично смотрелось», — обратил внимание.

Кроме того, Порошенко признался, что не собирался выполнять Минские оглашения, а просто хотел оставаться у власти, пытаясь «заморозить конфликт» на Донбассе.

По их словам, у бывшего украинского лидера есть своя концепция, по которой он хочет добиться мира не с помощью дипломатии, а еще большим вооружением Украины.

«У него интересная концепция: если ты хочешь мира, США не должны поставлять бумаги и ручку для подписания соглашений, а необходимо как можно больше снарядов, вооружений. Классический пример фразы «Война – это мир», — заключили пранкеры.

Разговор с Порошенко был опубликован ранее в четверг. Во время пранка он велся от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Среди прочего политик пожаловался «Макфолу», что его не выпускают за пределы Украины, в том числе для участия в Парламентской ассамблее НАТО.