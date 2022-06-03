Родные просмотры: кто получил Национальную премию интернет-контента

В Москве впервые наградили победителей Национальной премии интернет-контента. Ее обладателями стали создатели социально значимых проектов о культуре, истории, волонтерстве, благотворительности, патриотизме. Среди номинантов — медиа-холдинги и блогеры, военные корреспонденты и даже пранкеры. Сериал more.tv и «Проспект продакшн» «Трудные подростки — 2» был признан лучшим веб-сериалом, а мультиформатный проект «Наука и технологии. Что изобретают в России» о перспективных отечественных разработках (МИЦ «Известия») попал в число финалистов. «Известия» побывали на церемонии и поздравили победителей.

А судьи кто

Торжественная церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента состоялась 2 июня на площадке Music Media Dome. В 19 основных категориях интернет-контента определились 57 финалистов. Также для особо отличившихся подготовили награды в восьми спецноминациях. Премия учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступила компания VK.

Церемонию вели Сергей Бурунов и Тутта Ларсен. С учетом количества номинаций она грозила растянуться до глубокой ночи. Но благодаря потрясающей организации был задан энергичный темп. Поздравить лауреатов вручающие спускались в зал. И никаких длинных благодарственных речей. Всё точно по графику. Церемонию, как спектакль, разделили на акты. И начали с поздравления самого возрастного трэвел-блогера, 90-летней Евгении Семеновой. «Интернет вне возраста», уверены организаторы. «Трэвел-блог Бабушки Жени» покорил жюри, и вдохновил на нескучную и активную жизнь все поколения интернет-пользователей.

Премия_1 Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вручения первой Национальной премии интернет-контента Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К слову, о жюри. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский рассказал «Известиям», что в конкурсе была высокая конкуренция, разброс мнений голосующих — полярный. Жюри — это продюсерского совета ИРИ, который включает в себя представителей практически всех компаний-производителей контента. Был соблазн членам жюри голосовать за свои проекты. Поэтому обсуждение и голосование было устроено по открытому принципу.

— Мы стремимся к повышению престижа творцов в интернете, всех тех, кто создает контент, — сказал Алексей Гореславский. — Нас приятно удивило количество молодых участников в финале. Некоторые сделали второй или третий проект в своей жизни и уже сразу в дамки. И уже на этапе отбора такие дарования заинтересовали крупные холдинги. Мы хотим развивать интернет, и поиск талантов — наша задача.

«Гордимся»

В номинации «Гордимся» в финальный список попал мультиформатный проект МИЦ «Известия» о перспективных отечественных разработках «Наука и технологии. Что изобретают в России». Вручать награду в этой номинации выпала честь генеральному директору Национальной Медиа Группы Светлане Балановой. Приз получил проект об альтернативном взгляде на создание брендов в царской России «Стартапы Российской империи» студии «Ками Групп Энтертейнмент».

Лучшим веб-сериалом были признаны «Трудные подростки — 2» more.tv и «Проспект продакшн».

— Очень приятно, что появилась премия, которая отмечает не просто развлекательный контент, а именно социально-значимый, — поделилась с «Известиями» Светлана Баланова. — Мы неимоверно гордимся проектом «Трудные подростки», который поднимает очень сложные подростковые проблемы. В интернете у него более 300 млн просмотров. Большая ценность этого проекта, что он показывает и пути решения. Интеграция в сериал практических инструментов нам кажется еще одним шагом для того, чтобы показать ребятам, как они могут решать свои проблемы. Например, в первом сезоне сериала была «Горячая линия для подростков» с возможностью психологической помощи.

А в третьем сезоне создатели сериала вместе с изданием «Мел» создали чат-бот, где в более удобной форме подростки тоже могут получить реальную помощь. Уже больше 20 тыс. ребят воспользовались этим. И на счету этого сериала уже есть спасенные жизни.

— Количество просмотров, подписчиков, показы на телевидении после того, как сериал прошел в онлайн-кинотеатре more.tv, и высокие рейтинги говорят о популярности и о том, что он сделан на понятном подросткам языке, — продолжила гендиректор НМГ. — Если бы сериал разговаривал немножко свысока, поучительным взрослым тоном, он не был бы так популярен. Очень важно показывать подросткам, что они не одни в этом мире, что их проблемы не уникальны, это то, через что проходили очень многие.

Премия_3 Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У НМГ много проектов, в том числе ориентированных на подростковую аудиторию. В ближайшее время на СТС покажут сериал «Регби», с успехом прошедший на интернет-платформах. Появление контента прежде в цифровой среде дает понимание, как материал воспринимает публика. А если он захватывает молодежную среду, то получает шанс на более широкое распространение.

— Есть такой термин — Social Impact Entertainment, система производства и дистрибуции развлекательного контента, привлекающего внимание аудитории к общественно значимым проблемам, — рассказал член продюсерского совета ИРИ, главный редактор Кино-Театр.ру Жан Просянов. — И когда мы судили проекты в номинации, опирались именно на это. «Трудные подростки» — наш ответ «Эйфории». Это то, что смотрят «зумеры» — поколение Z, и те, кто хочет быть на них похожими, как я. Эти ребята считывают фальшь. Значит, «Трудные подростки» не фальшивые. Честный диалог о подростковых проблемах.

Лучшим художественным фильмом стал «Батя» (Good Story Media, ТНТ, ТНТ4), лучший документальный фильм — «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (Студия «Красный квадрат», Централ Партнершип и кинокомпания Первого канала), Лучший короткометражный фильм — «Артист» из цикла «Про людей и про войну» (Artel Film Production).

Заслуженные пранкеры

Вован и Лексус стали любимчиками церемонии. Народных пранкеров отметили наградой в специальной номинации «Мир должен знать» — за громкие разоблачения ради защиты общественных ценностей. Вручила награду дипломат, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) стали звездами интернета после их звонка экс-президенту США Джорджу Бушу-младшему.

Премия_2 Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на церемонии вручения первой Национальной премии интернет-контента Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— МИД был бы не МИД, если бы пришли с пустыми руками, — сказала Мария Захарова. — Вы покорили телефоны многих политиков и видных деятелей. Я вам принесла телефон правительственной связи.

Телефон АТС-1 без циферблата и кнопок. Дозвониться по нему будет сложно, но Вован и Лексус обещали разобраться. А Мария Захарова сказала, что ждет звонка.

Донбасс рулит

Премией отметили военных корреспондентов и блогеров.

— Считалось, что интернет — такая особая среда, в которой невозможно стать успешным и популярным, если не гнаться за модой, если не ловить хайп, не искать спецэффектов, но как только наступило время вызова, выяснилось, что это не главное, — сказал, вручая награду, замглавы администрации президента Сергей Кириенко. — И сегодня главное, что нужно людям, это правда. А для этого нужен профессионализм, честность и искренность. И, конечно, для лауреатов требуется еще и невероятное личное мужество.

Премия_5 Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Победителями в номинации «Сила в правде» стали блоги военных корреспондентов. За безоговорочный профессиональный героизм, продиктованный исключительно личным выбором, отметили: Ирину Куксенкову, Александра Коца, Александра Сладкова, Евгения Поддубного, Юрия Котёнка, Андрея Руденко, Максима Фомина, Дмитрия Стешина, Андрея Филатова, Семеня Пегова.

Единственная девушка-военкор вышла на сцену на костылях. Ирина Куксенкова была ранена на Донбассе. Некоторые из награжденных и сейчас там находятся.

Также в номинации «Просто о важном» за стремительное развитие блога без хайпа и спецэффектов и донесение до широкой аудитории актуальной аналитики доступным языком наградили политического аналитика, блогера Юрия Подоляка. А самый читаемый Telegram-канал Wargonzo военкора Семена Пегова победил в номинации «От первого лица». Рискуя жизнью, он ведет свои репортажи с линии фронта. Донбасс всегда в прямом эфире.

Награда имела и материальное воплощение. Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составил 18 млн рублей. В следующем году будет не меньше, пообещали организаторы.