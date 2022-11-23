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«Авто.ру» назвало лучшее время для покупки мотоцикла

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Аналитики сайта «Авто.ру» пришли к выводу, что конец мотосезона является самым выгодным временем для покупки мотоцикла с пробегом. Также они выяснили, в каких регионах России интерес к покупке мототехники выше и какие модели в 2022 году — самые популярные, сообщил 23 ноября «Известиям» сайт «Авто.ру».

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Аналитики ресурса выяснили, что конец сезона — выгодное время для покупки, так как на площадке размещают большое количество объявлений о продаже техники, есть широкий выбор по моделям и невысокий спрос. Кроме того, возможет торг, так как цены на мотоциклы весной будут дороже.

По данным «Авто.ру» в октябре 2021 года объем предложений был на 20% выше, чем перед началом сезона, в мае. В октябре 2022 года предложений по мототехнике было на 71% больше, чем в мае текущего года и на 16% больше, чем в 2021 году. Сезонность на стоимость мотоциклов не сказывается, так как байки стабильно дорожают. В ноябре 2022 года средняя цена достигла отметки в почти 600 тыс. рублей. Это на четверть дороже, чем в начале 2022-го, на треть, чем в ноябре 2021-го, и на 64% дороже, чем в январе 2021 года.

Максимальный интерес к байкам проявляют в Псковской и Калужской областях. В Смоленской области и московском регионе он на треть ниже.

Среди самых популярных мотоциклов специалисты назвали Honda GL1800, Yamaha YZF R6, Honda CB 400, Иж-Планета и Ural 8103.

16 ноября в России представили предсерийную модель мотоцикла «Мономах». Предсерийные экземпляры байка предлагаются только на «Авито Авто». На мотоциклы открыт предварительный заказ, чтобы клиенты смогли получить технику к мотосезону 2023 года. Модель снабжена четырехтактным двигателем Aurus Reaktor и шестиступенчатой коробкой передач. При разработке силового агрегата разработчики использовали технологии НАМИ, Porsche Engineering и Ricardo. Проект «Русский мотоцикл» был создан мотоклубом «Ночные волки». В основе концепции проекта — развитие отечественного мотодвижения и перезапуск мотоциклетной промышленности России.

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