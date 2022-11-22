Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке

Один из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке, предположительно, ликвидирован. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщают украинские Telagram-каналы.

Согласно их данным, ликвидирован старший лейтенант Роман Русник, военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. Положение рук тел — вытянутые или за головой — подтверждает, что военнослужащие были обезоружены. Отмечается, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). В Минобороны РФ позже заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» ВСУ.

Позже, 21 ноября, бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о сотрудничестве бригады, расстрелявшей пленных, с НАТО.

22 ноября Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками. В документе нижняя палата призывает парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей. В ГД напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва будет делать всё возможное, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и привлечь к ответственности всех участников преступления. Россия сама будет заниматься поиском тех, кто совершил преступление. Кроме того, он отметил, что если будет шанс на эффективность обращения в международные организации, то Москва к ним прибегнет.

Тогда же американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепартаменте США связанные с пресечением военных преступлений и их расследованием вопросы, заявила, что Вашингтон отслеживает сообщения о расправе над российскими военнопленными.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт по просьбе «Известий» прокомментировал ситуацию с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами. Он назвал это военным преступлением, призвал расследовать инцидент, а также обвинил немецкие СМИ в ангажированности.

21 ноября читатели американской газеты The New York Times после просмотра кадров расстрела украинскими боевиками российских солдат обвинили киевский режим в военных преступлениях.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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