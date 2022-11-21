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В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и призвать к порядку и закону тех, кто к нему может быть причастен. Об этом 21 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия сама будет заниматься поиском тех, кто совершил преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — подчеркнул Песков.

Кроме того, он отметил, что если будет шанс на эффективность обращения в международные организации, то Москва к ним прибегнет.

«Если нет, то это не будет иметь смысла», — отметил Песков.

Ранее в этот день в Госдуме заявили, что киевский режим заслуживает самого сурового наказания за такие зверства, как расстрел пленных российских солдат, а президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом.

20 ноября газета The New York Times подтвердила, что видеозапись с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками является подлинной. Инцидент произошел в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР).

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Медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар отметила, что, согласно положениям Римского статута Международного уголовного суда, украинских боевиков можно привлечь к ответственности по нескольким статьям.

Видеозапись, на которой запечатлены тела по меньшей мере 11 российских военнослужащих, была распространена в националистических украинских Telegram-каналах 12 ноября. На кадрах отчетливо видно, что военные обезоружены.

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти изучат видеозапись.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса.

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