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NYT подтвердила подлинность видеозаписи с убийством российских военнопленных

New York Times подтвердила вину украинских военных в убийстве пленных российских солдат
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Фото: Соцсети
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Видеозапись с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками является подлинной. Подтверждено, что инцидент произошел в Макеевке Луганской Народной Республики — к такому заключению, проанализировав кадры записи и спутниковые снимки, в воскресенье, 20 ноября, пришла газета The New York Times (NYT).

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
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Соответствующие выводы журналисты сделали через сопоставление видеозаписей украинского националиста, который принимал участие в боевых действиях в районе населенного пункта, и снимков участка, где были расстреляны российские военные, со спутника.

Как рассказала NYT медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар, лужи крови вокруг тел свидетельствуют о том, что попытки оказать помощь солдатам не предпринимались. Положение рук — вытянутые или за головой — подтверждает, что военнослужащие были обезоружены.

«Они считаются выведенными из строя или некомбатантами — фактически военнопленными», — приводятся слова Хаар в материале.

Эксперт также указала, что, согласно положениям Римского статута Международного уголовного суда, украинских боевиков можно привлечь к ответственности по нескольким статьям.

Видеозапись, на которой запечатлены тела по меньшей мере 11 российских военнослужащих, была распространена в националистических украинских Telegram-каналах 12 ноября. На кадрах отчетливо видно, что военные обезоружены.

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что информация о казни военнопленных будет направлена по 2 тыс. адресов, в том числе в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста. Следующим днем Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН в качестве официального документа письмо со свидетельствами жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишна заявила, что украинские власти изучат видеозапись. Она также допустила проведение международного расследования инцидента.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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