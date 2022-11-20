Украинские власти пообещали изучить видео убийства пленных российских солдат

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти изучат видео с массовым расстрелом российских пленных в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР), а также пообещала, что Украина не будет препятствовать международному расследованию данного инцидента. Ее слова 20 ноября приводит агентство Associated Press.

«Украинские власти изучат данное видео», — сказала Стефанишина, выступая на форуме в канадском городе Галифаксе.

Она отметила, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не заинтересованы в казнях», так как перед ними якобы стоит задача брать в плен как можно больше российских военных, чтобы потом можно было произвести обмен.

Украинский вице-премьер также ответила на вопрос о возможности провести международное расследование данного инцидента. По ее словам, никаких проблем с этим не будет.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Предположительно, военнослужащие подверглись массовой казни в селе Макеевка в Луганской Народной Республике.

В Минобороны РФ 18 ноября заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Сейчас, как добавили в СК РФ, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В этот же день врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что имена убийц пленных российских военнослужащих известны, они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

Военный эксперт, политолог Юрий Кнутов 19 ноября в беседе с «Известиями» сравнил расстрел пленных с преступлениями гитлеровских солдат в годы Великой Отечественной войны. Эксперт отметил, что убийцы преследовали цель запугать российских солдат и мирное население. Он спрогнозировал, что реакция Запада на это не будет осуждающей.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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