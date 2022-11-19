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Эксперт назвал расстрел российских военнопленных преступлением в духе нацизма

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Фото: REUTERS/Stringer
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Расстрел российских пленных украинскими военными сравним с преступлениями гитлеровских солдат в годы Великой Отечественной войны. Об этом 19 ноября «Известиям» рассказал военный эксперт, политолог Юрий Кнутов.

«Это убийство мало того что противоречит всем конвенциям и нарушает права человека, это преступление в духе нацистского режима, в духе гитлеровских солдат, которые совершали аналогичные злодеяния на территории СССР», — заявил он.

Эксперт отметил, что убийцы преследовали цель запугать российских солдат и мирное население. Он отметил, что реакция Запада на это не будет осуждающей.

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«На такие массовые преступления Запад реагирует либо молчанием, либо фальсификациями, как в Буче, когда расстрелянных украинцами пророссийски настроенных граждан выдали за преступления российских солдат», — рассказал Кнутов.

По его словам, Россия поступает правильно, обращаясь в ООН и другие международные организации, чтобы добиться расследования убийства. Он также заявил, что ответственность за убийство несут непосредственно власти Украины.

«Мы должны добиваться, расследовать убийства, должны быть приняты соответствующие резолюции в отношении Украины. Ответственность за него несут не только сами убийцы, но и президент Украины Владимир Зеленский, и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, и другие командиры, которые поощряют подобного рода зверства», — сказал Кнутов.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Предположительно, военнослужащие подверглись массовой казни в селе Макеевка в Луганской Народной Республике.

В Минобороны РФ 18 ноября заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Сейчас, как добавили в СК РФ, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В этот же день врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что имена убийц пленных российских военнослужащих известны, они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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