В ЛНР установили виновных в расстреле российских военнопленных

Российских военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил, что убийцы пленных российских военнослужащих будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

Ранее в Сети появилось видео с кадрами расстрела более 11 безоружных российских пленных киевскими силовиками. Предположительно, расправа произошла в селе Макеевка Сватовского района ЛНР.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

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