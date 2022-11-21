Реклама
Прямой эфир
Общество
Клирик псковского монастыря погиб в результате обстрелов ВСУ
Мир
Вучич заявил, что ситуация в Косово находится на грани столкновений
Мир
ЕС дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине
Мир
В Латвии осквернили братское захоронение советских воинов
Общество
Гросси активизировал консультации о создании охранной зоны вокруг ЗАЭС
Мир
Украинцев предупредили о плановых отключениях электроэнергии 22 ноября
Мир
Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Мир
В Лейпциге продолжаются митинги в поддержку России
Общество
Специалисты МАГАТЭ осмотрели повреждения на ЗАЭС
Мир
В Германии заявили о выделении Молдавии €32 млн на фоне энергокризиса
Экономика
Суд в Польше отменил штраф «Газпрому» и компаниям ЕС за строительство СП-2
Экономика
Украина уведомила «Транснефть» о желании повысить тариф на транзит нефти
Сюжет:

СМИ уличили расстрелявшую военных ВС РФ бригаду ВСУ в связи с НАТО

RT: бригада ВСУ, расстрелявшая российских военнопленных, сотрудничает с НАТО
0
Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные, расстрелявшие российских военнопленных, тесно сотрудничают с НАТО. Об этом рассказал 21 ноября бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«80-я бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО», — приводит телеканал RT в Telegram слова военного.

Он уточнил, что бойцов этой бригады еще до начала спецоперации приучали ненавидеть всё, что связано с русскими. При этом, по его словам, «политическим промыванием мозгов самих военнослужащих 80-й бригады занимались морпехи-американцы».

Ранее, 12 ноября, в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Отмечается, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Между тем 18 ноября в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики преднамеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих, выстрелив каждому в голову. В оборонном ведомстве отметили, что такие зверства со стороны украинских военных являются регулярными.

Как стало известно 21 ноября, в Госдуму внесли проект постановления о заявлении нижней палаты парламента «в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Госдума также призвала западные страны отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности современной Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия будет делать всё, что возможно, в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и призвать к порядку и закону тех, кто к нему может быть причастен.

Американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепартаменте США связанные с пресечением военных преступлений и их расследованием вопросы, заявила в этот же день, что Вашингтон отслеживает сообщения о расправе над российскими военнопленными в Донбассе.

Кроме того, читатели американской газеты The New York Times после просмотра кадров расстрела украинскими боевиками российских солдат обвинили киевский режим в военных преступлениях. Они отметили, что перед расстрелом военнопленные были обездвижены и беззащитны перед украинскими нацистами.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022