Украинские военные, расстрелявшие российских военнопленных, тесно сотрудничают с НАТО. Об этом рассказал 21 ноября бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«80-я бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО», — приводит телеканал RT в Telegram слова военного.

Он уточнил, что бойцов этой бригады еще до начала спецоперации приучали ненавидеть всё, что связано с русскими. При этом, по его словам, «политическим промыванием мозгов самих военнослужащих 80-й бригады занимались морпехи-американцы».

Ранее, 12 ноября, в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Отмечается, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Между тем 18 ноября в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики преднамеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих, выстрелив каждому в голову. В оборонном ведомстве отметили, что такие зверства со стороны украинских военных являются регулярными.

Как стало известно 21 ноября, в Госдуму внесли проект постановления о заявлении нижней палаты парламента «в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Госдума также призвала западные страны отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности современной Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия будет делать всё, что возможно, в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и призвать к порядку и закону тех, кто к нему может быть причастен.

Американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепартаменте США связанные с пресечением военных преступлений и их расследованием вопросы, заявила в этот же день, что Вашингтон отслеживает сообщения о расправе над российскими военнопленными в Донбассе.

Кроме того, читатели американской газеты The New York Times после просмотра кадров расстрела украинскими боевиками российских солдат обвинили киевский режим в военных преступлениях. Они отметили, что перед расстрелом военнопленные были обездвижены и беззащитны перед украинскими нацистами.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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