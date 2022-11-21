В ГД внесен проект постановления о заявлении в связи с расстрелом ВСУ пленных РФ

В Госдуму внесен проект постановления о заявлении нижней палаты парламента «в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Соответствующий документ был зарегистрирован в электронной базе Госдумы в понедельник, 21 ноября.

Инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам.

В документе нижняя палата призывает парламенты мира содействовать привлечению к ответственности виновных в расстреле российских военнопленных на Украине.

«Депутаты Государственной думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — говорится в проекте постановления.

Госдума также призвала коллективный Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности современной Украины, «предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе».

Ранее в этот же день американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепартаменте США связанные с пресечением военных преступлений и их расследованием вопросы, заявила, что Вашингтон отслеживает сообщения о расправе над российскими военнопленными в Донбассе.

До этого, 18 ноября, Министерство обороны РФ заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что информация о казни военнопленных будет направлена по 2 тыс. адресов, в том числе в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста.

Тогда же журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных.

На следующий день Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН в качестве официального документа письмо со свидетельствами жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.