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Читатели NYT напомнили о военных преступлениях Украины

Читатели NYT о видео расстрела российских пленных: Украина совершила военное преступление
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Фото: ТАСС/Александр Гармаев
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Читатели американской газеты The New York Times после просмотра кадров расстрела украинскими боевиками российских солдат обвинили киевский режим в военных преступлениях. Комментарии они оставили под соответствующей публикацией издания в Twitter.

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Как отметили журналисты, в социальных сетях пользователи продолжают спор, было ли случившееся военным преступлением.

«Какая самооборона??? Когда все лежат лицом вниз на земле <…> Очевидно, что они совершили военное преступление!» — написал ttravel07.

«А что NYT думает о российском военнопленном, связанном прочными веревками и пищевой пленкой и заживо сожженным украинскими нацистами? Самооборона?» — задался вопросом пользователь.

По мнению, RMindset, Украина всё это время совершала военные преступления.

«Украина с самого начала лгала и совершала военные преступления!» — подчеркнул он.

«Украина совершила преступление, убив этих солдат, но как всегда скажут, что виноваты безоружные русские бойцы, так как они там находились. Украина и Запад давно вообразили, что всегда правы и не совершают преступлений, но это не так», — обратил внимание Andrew Napoli.

Ранее 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать всё, что возможно, в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и призвать к порядку и закону тех, кто к нему может быть причастен.

Ранее в этот день в Госдуме заявили, что киевский режим заслуживает самого сурового наказания за такие зверства, а президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом.

Видеозапись, на которой запечатлены тела по меньшей мере 11 российских военнослужащих, была распространена в националистических украинских Telegram-каналах 12 ноября. На кадрах отчетливо видно, что военные обезоружены.

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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