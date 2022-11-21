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Сюжет:

Госдеп США отреагировал на расстрел российских военнопленных боевиками ВСУ

Госдеп: в США следят за сообщениями об убийстве пленных солдат ВС РФ бойцами ВСУ
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Фото: ТАСС/Zuma
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Вашингтон отслеживает сообщения о расправе над российскими военнопленными в Донбассе. Об этом заявила 21 ноября американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепартаменте США связанные с пресечением военных преступлений и их расследованием вопросы.

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«Мы внимательно за этим следим. Действительно, важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», — сказала она на брифинге.

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере десяти обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В тот же день председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что информация о казни военнопленных будет направлена по 2 тыс. адресов, в том числе в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста.

Тогда же журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных.

А глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник указал в свою очередь, что имена убийц пленных российских военнослужащих известны, они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

В ноябре в одном из украинских Telegram-каналов появилось видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере десяти российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Отмечается, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Позднее американская газета The New York Times подтвердила подлинность кадров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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