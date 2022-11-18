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СПЧ направит видео с убийством российских пленных в международные организации

Глава СПЧ Фадеев направит видео с казнью российских пленных в международные инстанции
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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил 18 ноября о намерении направить в международные организации видео с убийством российских военнопленных. Его заявление приводится в Telegram-канале СПЧ.

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«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали», — отметил Фадеев.

СПЧ намерен добиться реакции международной общественности и расследования, добавил Фадеев.

По словам главы СПЧ, на днях он получил ответ от управления верховного комиссара ООН по правам человека на ранее отправленные материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне. В ООН призывают российскую сторону делиться доказательствами и контактными данными по предполагаемым нарушениям международного права, обратил внимание Фадеев.

«Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2 тыс. адресов, в том числе в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам», — заключил он.

Ранее в этот день в Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Как отметили в ведомстве, украинские пленные содержатся в соответствии с положениями Женевской конвенции.

В российском военном ведомстве напомнили, что расстрел российских военных стал не первым и не единичным военным преступлением Киева. Это распространенная практика в Вооруженных силах Украины (ВСУ), активно поддерживаемая киевским режимом и «в упор не замечаемая его западными покровителями».

Ранее в этот день журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных. 12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором видны тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат.

Как следует из видео, убитые безоружны.

12 ноября освобожденные из украинского плена военные рассказали, что сотрудники СБУ по несколько часов пытали их электрическим током.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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